„Liebe zum Klub lässt uns Wahlkampf vergessen“ : Düsseldorfer Spitzenpolitiker unterstützen Fortuna im Abstiegskampf

Düsseldorf Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf erhält prominente Unterstützung im Kampf um den Klassenerhalt. Vier der acht Oberbürgermeister-Kandidaten der Düsseldorfer Kommunalwahl geben ihre Stimme für Fortuna ab.

In einer kurzen Ansprache während einer Veranstaltung der „Düsseldorfer Jonges“ verbreiten Thomas Geisel (SPD), Stephan Keller (CDU), Marie Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Stefan Engstfeld (Die Grünen) Optimismus für die letzten drei Saisonspiele. „Die Liebe und Freundschaft zu unserer Fortuna lassen uns den Zwist und den Wahlkampf vergessen“, heißt es in einem gemeinsamen Video. „Wir sollten uns mit aller Hingabe, Unterstützung und wohlwollenden Gedanken unserer Fortuna zuwenden, die alles versucht, die Klasse zu halten.“

Für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler stehen in den kommenden zwei Wochen noch schwere Partien gegen RB Leipzig, den FC Augsburg und Union Berlin an. Mindestens zwei Siege sollten eingefahren werden, will man eine realistische Chance auf den direkten Klassenverbleib haben. „Noch neun Punkte sind gegen den Abstieg und für den Klassenerhalt zu holen“, erklärt CDU-Politiker Keller. Düsseldorfs amtierender Oberbürgermeister Geisel wünscht sich „den Verbleib der Fortuna in der Bundesliga.“ Strack-Zimmermann erinnert sich an eines ihrer Stadionerlebnisse im Dezember 1978, als Fortuna den FC Bayern München mit 7:1 schlug. Und Engstfeld schließt mit den Worten: „Auf geht’s Fortuna, kämpfen und siegen!“