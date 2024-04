So würde unser Reporter aufstellen Dieser Fortuna-Profi sollte Jamil Siebert auf Schalke ersetzen

Nur ein einziges Mal hat Fortuna-Trainer Daniel Thioune in den vergangenen Wochen in zwei aufeinanderfolgenden Partien dieselbe Startelf ins Rennen geschickt. Lediglich in Wiesbaden standen zu Spielbeginn exakt jene elf Akteure auf dem Rasen wie davor gegen Braunschweig (jeweils 2:0). Und hätten seitdem nicht zwei wichtige Akteure ihre fünfte Gelbe Karte gesehen, würde im Zweitliga-Topspiel beim FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr) sehr wahrscheinlich erneut diese Formation beginnen.