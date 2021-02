Fortuna gegen Kiel : Drei Stürmer sind einer zu viel

Zwei aus Fortunas Stürmer-Trio: Kenan Karaman (li.) und Dawid Kownacki. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der Angriff ist mit Rouwen Hennings, Kenan Karaman und Dawid Kownacki Fortunas namhaftester Mannschaftsteil. Doch seine Idee, das Trio gemeinsam ins Rennen zu schicken, will Trainer Uwe Rösler am Montag gegen Kiel nicht in die Tat umsetzen.

Die Idee stammt von keinem Geringeren als Uwe Rösler selbst. „Mit dem Stürmerangebot, was wir jetzt haben, müssen wir eigentlich immer mit zwei, vielleicht sogar drei Stürmern auf dem Platz stehen“, sagte Fortunas Trainer Ende August, knapp drei Wochen vor dem ersten Saisonspiel. „Wir haben vier davon, auch wenn im Moment leider nicht alle zur Verfügung stehen: Rouwen Hennings, Kenan Karaman, Dawid Kownacki und ,Emma’ Iyoha. Alles Leute, die für diese Liga top sind. Da können wir uns nicht erlauben, mit nur einer Spitze aufzulaufen.“

Von einer Spitze ist auch heute, fast ein halbes Jahr später, nicht die Rede. Doch von seinem Drei-Stürmer-Plan ist Rösler kurz vor dem Zweitliga-Topspiel gegen Holstein Kiel am Montagabend (20.30 Uhr, Arena) ein ordentliches Stück abgerückt. „Rouwen, Kenan und Dawid haben ja gegen Würzburg gemeinsam gespielt“, sagt der Coach auf Anfrage unserer Redaktion, „mit mäßigem Erfolg.“

Nach einer kurzen Denkpause ergänzt der 52-Jährige allerdings noch: „Okay, gegen Darmstadt haben auch alle drei gespielt, mit gutem Erfolg. Aber ich denke nicht, dass das gegen Kiel die richtige Variante wäre.“ Nun hätten die Einsätze der drei als Trio wirklich kaum unterschiedlicher ausfallen können. Die gemeinsame Viertelstunde gegen Darmstadt brachte in dem lange Zeit verkorksten Spiel immerhin noch Kownackis Siegtreffer zum 3:2, während die letzte halbe Stunde in Würzburg nichts Positives zutage förderte. Im Gegenteil: Sechs Minuten nach Karamans Einwechslung erzielte Ridge Munsy den Siegtreffer der Kickers gegen eine völlig in Auflösung begriffene Fortuna.

Dass das gerade in dem rundum chaotischen Match beim Schlusslicht in Unterfranken ausschließlich an seinem Dreier-Sturm lag, wird nicht einmal Rösler glauben. Unterm Strich bleibt jedoch, dass das Terzett nicht gerade Werbung für eine Wiederholung des Experiments machte.

„Alle drei fühlen sich in dem 4-4-2-System, das wir aktuell spielen, wohl“, erklärt der Trainer. „Wenn ich sie alle drei spielen lasse, bedeutet das ja auch automatisch, dass einer von ihnen mehr über die Außen kommen muss. Und damit nehme ich demjenigen einige seiner Stärken weg.“ Ein nicht leicht zu widerlegendes Argument – wobei sich schon die Frage stellt, warum Karaman zu seiner Zeit bei Hannover 96 und auch in der türkischen Nationalmannschaft durchaus Qualitäten auf der linken Angriffsseite zeigte.

„Für diese Saison sehe ich uns mit einem Zweiersturm“, legt sich Rösler abschließend zu diesem Thema fest, wobei er die Entscheidung, welche zwei Spitzen er ins Rennen schickt, völlig offen lässt. Kristoffer Peterson spielt in diesen Überlegungen ebenfalls eine Rolle. Sobald Rösler in Fortunas 4-4-2 auf den Schweden setzt, hat er auf dem linken Flügel jemanden, der seine Rolle so offensiv interpretiert, dass drei echte Spitzen an seiner Seite dem Düsseldorfer schon Harakiri-Züge verpassen würden.

Der Trainer freilich nimmt Peterson in Schutz. „Es geht bei Kristoffer nicht darum, dass er nicht genug für die Defensive täte“, betont Rösler. „Es geht um die Intensität, um offensive und defensive Zweikämpfe, ums Gegenpressing nach einem Ballverlust. Da geht es in Deutschland ganz anders zu als in den Niederlanden, wo er lange gespielt hat. Dort bekommt man noch die Zeit, sich in Ruhe neu zu sortieren, hier in der Zweiten Liga nicht.“