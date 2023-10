Drei Spiele ohne Sieg Was bei Fortuna im Moment alles falsch läuft

Es ist gerade einmal 15 Tage her, da schien alles in bester Ordnung zu sein bei Fortuna. Es war der Morgen des 24. September, und ganz Fußball-Düsseldorf freute sich auf das mittags anstehende Topspiel der Zweiten Liga gegen Hannover 96, in das Fortuna als Spitzenreiter ging. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune verteidigte an jenem Sonntag sogar die Tabellenführung, doch mit dem 1:1 gegen die Niedersachsen begann das Stottern im rot-weißen Getriebe.