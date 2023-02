Vor Pokalspiel in Nürnberg Drei Rückkehrer und ein neues Problem für Fortuna

Um viel Prestige gehe es im Pokal, „es ist ein Privileg, wenn wir noch einmal in der Lostrommel liegen dürfen“, betont Thioune. Vom finanziellen Aspekt einmal ganz zu schweigen, denn das Erreichen des Viertelfinales kann für Fortuna 1,7 Millionen Euro wert sein. Der Trainer denkt freilich eher an das Sportliche und dabei auch an eine doppelte Wiedergutmachung. „In der Liga kann es nach Paderborn kein ,Weiter so‘ geben“, versichert er, „und zudem hat Nürnberg uns unsere erste Heimniederlage der Saison zugefügt. Das spielt auch eine Rolle.“ Alle seien gewillt, in diesem „Do-or-Die“-Spiel eine bessere Leistung abzuliefern als in Paderborn. Das müssen sie allerdings auch.