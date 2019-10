Ayhan, Karaman und Steffen : Drei Fortunen am Freitag im Länderspieleinsatz

Foto: dpa/Tim Rehbein Im Einsatz für die USA: Zack Steffen.

Düsseldorf Während ihre Kollegen in der Heimat mitten in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Mainz am 19. Oktober sind, spielen Kaan Ayhan, Kenan Karaman und Zack Steffen für ihre Nationalmannschaften.

Länderspielpausen kommen so gut wie nie gelegen. Entweder eine Fußballmannschaft hat einen tollen Lauf und möchte diesen so schnell wie möglich fortsetzen – oder sie möchte ein kurz zuvor erlittenes Negativerlebnis am liebsten sofort vergessen machen. In Fortunas Fall sieht es diesmal allerdings ein bisschen anders aus. Der negative Trend der vergangenen Wochen, verbunden mit der ungewöhnlichen Häufung von Verletzungen vor allem muskulärer Art, haben Trainer Friedhelm Funkel zu dem Schluss geführt: „Vielleicht kommt uns die Pause diesmal tatsächlich ganz gelegen.“

Drei Profis aus dem Düsseldorfer Kader haben freilich überhaupt keine Pause im Sinn. Für Kaan Ayhan, Kenan Karaman und Zack Steffen geht der Wettkampfmodus unvermindert weiter, wird ab Freitag sogar richtig intensiv: Die Nationalmannschaften der Türkei und der USA absolvieren wichtige Qualifikations- und Nations-League-Partien.

Den Auftakt machen am Freitagabend ab 20.45 Uhr die Türken mit ihrem Heimspiel gegen Albanien im Sükrü-Saracoglu-Stadion von Istanbul. Aktuell führt die Mannschaft des Nationaltrainers Senol Günes die EM-Qualifikationsgruppe H punktgleich mit Frankreich an – da bei gleichem Zählerstand der direkte Vergleich entscheidet, haben die Türken aufgrund ihres sensationellen 2:0-Sieges über den Weltmeister im Juni die Nase vorn. Torschütze zum 1:0 war seinerzeit Ayhan – gegen einen weiteren Treffer am Freitag hätte der Düsseldorfer Abwehrchef nichts einzuwenden.

Foto: Falk Janning 8 Bilder Das ist Kaan Ayhan.

Nur drei Punkte hinter der Türkei und Frankreich lauert Island auf seine Chance, doch noch die Direktqualifikation für die EM-Endrunde zu schaffen. Der Dritte der Abschlusstabelle könnte nur noch darauf hoffen, über die Nations League einen der vier restlichen Startplätze zu ergattern. Die Türken würden den direkten Weg bevorzugen, wofür Siege gegen Albanien und am Montag in Paris hilfreich wären.