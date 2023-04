Fortuna-Funktionärin dabei Diese drei Frauen werben für die EM in Düsseldorf

Düsseldorf · Knapp 15 Monate dauert es noch bis zu Europameisterschaft in Deutschland. Auch in Düsseldorf wird der Ball rollen. Für den Standort werben zwei Sportlerinnen aus der Landeshauptstadt – und eine Fortuna-Funktionärin. Was das Trio besonders macht.

12.04.2023, 15:20 Uhr

59 Bilder So teuer sind Bier und Bratwurst in den Stadien der Zweiten Liga 59 Bilder Foto: Andreas Woitschützke