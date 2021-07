Rumänischer Defensivspieler : Fortuna kurz vor Verpflichtung von Dragos Nedelcu

Klaus Allofs (l.) und Uwe Klein. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortuna steht kurz vor der Verpflichtung von Dragos Nedelcu. Das bestätigte Sportvorstand Uwe Klein unserer Redaktion. Der 24-Jährige soll bereits in wenigen Tagen in Düsseldorf aufschlagen und für ein Jahr ausgeliehen werden. Anschließend besitzt der Klub eine Kaufoption.

Fortuna steht kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Spielers. Die Düsseldorfer wollen den defensiven Mittelfeldspieler Dragos Nedelcu vom amtierenden rumänischen Meister Steaua Bukarest für eine Saison ausleihen – anschließend besitzt der Klub eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro. Das bestätigte Sportvorstand Uwe Klein unserer Redaktion. Laut des Onlineportals „transfermarkt.de“ hat der 24-Jährige einen Marktwert von 400.000 Euro. Zuerst hatte die rumänische Sporttageszeitung „Gazeta Sporturilor“ berichtet.

Nedelcu steht seit 2017 in Bukarest unter Vertrag. 2017 verpflichtete der rumänische Rekordmeister ihn für 2,13 Millionen Euro vom FC Farul Constanta, nachdem er ein Jahr zuvor unter dem damaligen Trainer Christoph Daum für die rumänische Nationalmannschaft debütierte. Für Steaua lief er bislang in 79 Pflichtspielen auf, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zudem hat bereits internationale Erfahrung mit den Rumänen in der Uefa Europa League gesammelt. In der vergangenen Saison fehlte der Defensivspieler aufgrund eines Bänderrisses für mehrere Monate.

Nedelcu ist in der Defensive polyvalent einsetzbar und kann auch in der Innenverteidigung spielen. Für Fortuna momentan besonders wichtig, hat man in der Innenverteidigung durch die langwierige Verletzung von Andre Hoffmann und den Abgängen von Kevin Danso und Luka Krajnc akuten Handlungsbedarf.

