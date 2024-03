Fortuna-Talente auf Länderspielreise Doppelte Rückschläge für Jamil Siebert und Takashi Uchino

Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen konnte das DFB-Team seine perfekte Bilanz jedoch nicht weiter ausbauen. Damit liegt der Europameister von 2017 und 2021 in der Qualifikation weiter auf dem zweiten Platz hinter Polen. Der Tabellenführer hat zwei Zähler mehr, aber auch ein Spiel mehr absolviert. Nur der Gruppenerste ist sicher für die EM im nächsten Jahr in der Slowakei qualifiziert. Weiter geht es für die U21 am Dienstag (18 Uhr) gegen Israel – aufgrund der Verletzung von Kleine-Bekel möglicherweise mit Siebert in der Anfangsformation.