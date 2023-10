4:0 bei Schlusslicht Ahlen Doppelpack von Niemiec bringt Fortunas U23 wichtigen Auswärtssieg

Im direkten Gegenzug fiel dann das Führungstor für die „Zwote“. King Manu leitete den Ball per Kopf gut weiter, bevor er einen heftigen Stoß in den Rücken bekam. Schiedsrichter Schöneseiffen ließ den Vorteil laufen, sodass Niemiec allein aufs Tor zustürmte und den Ball dort sicher zum 1:0 unterbrachte. Nach einer insgesamt schwachen ersten Hälfte von beiden Seiten ging es also mit einer Führung für die in blau spielenden Fortunen in die Kabinen.