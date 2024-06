Fans rutscht das Herz in die Hose Doppelgänger sorgt für Irritationen um Fortuna-Youngster Jamil Siebert

Wer am Dienstag vergangener Woche nur einen flüchtigen Blick auf seinen Social-Media-Feed warf, dem dürfte für einen kurzen Moment der Schreck in die Glieder gefahren sein. Arminia Bielefeld hatte ein Foto gepostet, auf dem man meinen konnte, Jamil Siebert in einer Jacke des Drittligisten zu sehen. Bei genauerem Hinschauen löste sich die gesamte Masse an ratlosen Fragezeichen jedoch auf: Bei der Bielefelder Neuverpflichtung handelte es sich nicht um den Fortuna-Verteidiger, sondern um André Becker, einen Doppelgänger von Siebert.