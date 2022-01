„Das sind die Gearschten“ : Fortuna-Doc hält flammenden Appell an Ungeimpfte

Düsseldorf Der Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus läuft in Deutschland auf Hochtouren. Viele Menschen lassen sich impfen. Doch es gibt weiterhin mehrere Millionen Bürgerinnen und Bürger, die auf eine Impfung verzichten. Der Düsseldorfer Arzt Dr. Ulf Blecker hat dazu eine klare Meinung.

Dr. Ulf Blecker ist ein Mann der klaren Worte. Er schmückt sie nicht unnötig aus, sondern sagt klipp und klar seine Meinung. So auch als er auf F95-TV, dem eigenen Youtube-Kanal des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, nach den Aussichten im Hinblick auf die Omikron-Variante das Coronavirus gefragt wurde. „Es gibt ja viele Influencer da draußen. Vielleicht haben wir hier nun den Influencer-Doc sitzen“, erklärt er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Doch dieses weicht bei seinen nächsten Worten rasch wieder. Er legt seine Stirn in Falten. Blecker ist keiner, der das Rampenlicht sucht. Die Sorge, die er hat, ist eine ehrliche. Und die richtet sich vor allem an die ungeimpften Bürgerinnen und Bürger. „Die Menschheit schreit nach einem normalen Leben. Nochmal ganz klar: Die Gearschten sind die Ungeimpften. Die wird es treffen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern härter treffen. Das macht mir Sorgen“, erklärt er. „Da ist so viel Pseudowissen vorhanden. Irgendwann werden sie eines Besseren belehrt werden – aber dann ist es zu spät. Ich kann nur appellieren: Geht zum Impfen, das ist die einzige Rettung.“

Blecker, der neben seiner Tätigkeit als Orthopäde auch als Mannschaftsarzt von Fortuna Düsseldorf tätig ist, stand den Profifußballern in den vergangenen Monaten mit Rat und Tat zur Seite. „Keiner von uns konnte erahnen, was da alles auf uns zu kommt“, befindet er. „Natürlich spielt auch bei uns die Angst täglich mit, sich auf irgendeine Weise zu infizieren. Ich sehe jeden Tag, was dieses Virus mit den Menschen veranstalten kann.“

Bei Fortuna sei er mit der Impfentwicklung sehr zufrieden. Mittlerweile haben alle Spieler mindestens eine Impfung erhalten, die meisten sind bereits geboostert. Und auch wenn momentan gleich sechs Spieler an dem Virus erkrankt sind, sieht Blecker das Positive. „Es geht allen gut. Der Impfung haben wir es zu verdanken, dass es eine komplette Symptomfreiheit gibt“, berichtet er. „Wir hatten im Laufe der vergangenen zwei Jahre immer mal wieder Corona-Fälle bei Fortuna. Rückblickend können wir sagen, dass zum Glück bei keinem ein gesundheitlicher Schaden entstanden ist. Wir hatten bislang keine schweren Verläufe, kein Long Covid. Aber klar ist auch: Es werden nicht die letzten Fälle sein.“

Besonders bei Leistungssportler sei es enorm wichtig, nach einer Infektion nicht zu schnell zu viel zu wollen. Auch, wenn die neue Coronaschutzverordnung einige Lockerungen für Geimpfte vorsieht. „Früher musste man 14 Tage in Quarantäne, mittlerweile sind es zehn. Mit der Möglichkeit, sich bereits nach sieben Tagen freizutesten. Bei unseren Spielern, die allesamt geboostert sind, gibt es nun sogar die Möglichkeit, sie nach fünf Tagen freizutesten“, berichtet Blecker. „Bedingungen dafür sind Symptomfreiheit und ein negativer Test. Ganz wichtig ist aber, dass dann noch einmal gründliche Untersuchungen erfolgen. Die Spieler werden natürlich nicht wieder einfach so ins Training reingeschmissen.“