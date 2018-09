Fortuna Düsseldorf: Dodi Lukebakio schwärmt von den Fans

Düsseldorf Dodi Lukebakio erzielte am Wochenende den 2:1-Siegtreffer für die Fortuna gegen Hoffenheim. Mit seinem Tor brachte der 20-Jährige die Fans zum Toben. Der Angreifer ist begeistert von den Anhängern.

Lukebakio quittiert diese Aussagen mit dem, was er neben Toreschießen am liebsten tut: Er strahlt von Ohr zu Ohr. „Als der Schiedsrichter den Elfmeter gepfiffen hat, habe ich mir nur eins gesagt: Ich muss jetzt treffen“, berichtet der Belgier. „Es war so wichtig für das Team, gegen Hoffenheim zu gewinnen, und dieser Elfmeter bot die Chance. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, verschießen zu können.“

Eine bemerkenswerte Haltung. Schließlich hatte Fortuna seit der 45. Minute 1:0 gegen Hoffenheim geführt und erst wenige Sekunden vor Kevin Vogts Foul an Kenan Karaman den Ausgleich kassiert. Eine mitreißende, nervenaufreibende Phase – doch die Leihgabe des FC Watford ging das alles nichts an. Auch nicht, dass er fünf Minuten zuvor aus kürzester Distanz einen allerdings schwierigen Ball nur an die Querlatte gesetzt hatte. Was ihm in diesem Moment durch den Kopf ging, wird er gefragt. Antwort: „Ich dachte mir: Come on, Dodi, das kannst du besser.“