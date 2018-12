Gehypter Angreifer : Warum Lukebakio für Fortuna nicht zu halten ist

Dodi Lukebakio nach seinem Dreierpack beim 3:3 in München – rechts Rouwen Hennings, der die Vorlage zum dritten Treffer gab. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Fortunas 21-jähriger Stürmer Dodi Lukebakio kann ein Großer werden. Aber ist er schon gut genug, den Klub zu retten? Womöglich. Ihn fest zu verpflichten, ist unrealistisch.

Dodi Lukebakio trägt das Fortuna-Trikot noch keine fünf Monate. Für diese kurze Zeitspanne hat der junge Belgier jedoch mächtig Wirbel verursacht, mit den drei Treffern gegen Manuel Neuer beim 3:3 in München als Krönung. Der Hype spülte Lukebakio sogar in die „Weltelf der Woche“ eines Magazins – da ist ein wenig Kopfschütteln schon angebracht. Die wichtigsten Fragen und Antworten um den 21-Jährigen.

Ist Lukebakio wirklich so gut?

info Sobottka und Ayhan zurück im Startelf-Rennen Training Bei der letzten öffentlichen Einheit der Woche mischten Marcel Sobottka nach seiner Patellasehnenreizung und Kaan Ayhan nach überstandener Erkältung wieder voll mit. Beide möchten am Freitag (20.30 Uhr) in Bremen gern mitmischen. Geduld Aymen Barkok arbeitet wegen anhaltender muskulärer Probleme nur im Kraftraum.

Sein Trainer Friedhelm Funkel sagt über den Angreifer: „Für uns ist Dodi kein Star – dazu wollen ihn nur die Medien machen, vor allem in München. Er ist ein ganz normaler Spieler. Ein guter Junge, der aber noch viel lernen muss.“ Selbst wenn man in dieses Statement die branchenübliche Untertreibung eines Trainers einrechnet: Es ist viel Wahres dran. Der U21-Nationalspieler hat enormes Talent, ist aber noch längst nicht so konstant, dass er die Bezeichnung „Star“ verdient hätte.

Kann er ein ganz Großer werden?

Klare Antwort: ja. Lukebakio besitzt alle Anlagen, die ein Weltklassestürmer braucht. Tempo, Ballbehandlung, Schusstechnik. Voraussetzung dafür, dass er den Sprung nach ganz oben schafft, ist jedoch, dass er sich vom überzogenen Hype um seine Person nicht verrückt machen lässt. In München versicherte er: „Ich werde mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und weiß, dass ich noch sehr viel lernen muss.“ Die Fähigkeit und vor allem die Bereitschaft dazu bescheinigen ihm auch Funkel und sein größter Mentor in der Mannschaft, Kapitän Oliver Fink: „Dodi ist ein prima Junge, ich werde immer auf seiner Seite sein.“

Kann Lukebakio Fortuna vor dem Abstieg retten?

Im Alleingang sicher nicht. Und auch im Verbund mit der Mannschaft könnte der Youngster nur dann entscheidend zu einer Rettung beitragen, wenn er zielgerichtet in Szene gesetzt wird. Lukebakio braucht exakte Pässe wie die von Niko Gießelmann und Rouwen Hennings in München, und er muss seine enorme Schnelligkeit ausspielen können. Das ist auswärts sogar eher möglich als in Heimspielen, wenn der Gegner tief steht.

Gibt es die Chance auf eine feste Verpflichtung?