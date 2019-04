Drei Tore im Hinspiel : Lukebakio ist schon heiß auf die Bayern

Dodi Lukebakio feiert in München ein Tor. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Drei Tore schoss Dodi Lukebakio in der Hinrunde beim großen FC Bayern München. Im Rückspiel will der Belgier unbedingt in der Startelf der Fortuna stehen.

Im Hinspiel ging sein Stern so richtig auf. Beim sensationellen 3:3 der Fortuna beim FC Bayern erzielte Dodi Lukebakio alle drei Tore gegen Münchens Keeper Manuel Neuer und war plötzlich in Fußball-Deutschland in aller Munde. Im Rückspiel am Sonntag sind nun alle Augen auf den Stürmer gerichtet, den die Düsseldorfer im vergangenen Sommer für ein Jahr vom englischen Premier-League-Klub FC Watford ausliehen. Der 21-Jährige befürchtet aber, dass es gerade durch dieses Remis im Hinspiel am Sonntag noch schwerer werden wird – für die Mannschaft und auch für ihn. „Die Bayern sind in einer guten Form“, sagt er. Hoffnung auf ein gutes Ergebnis hat er aber dennoch: „In diesem Stadion mit diesen fantastischen Zuschauern ist alles möglich“, sagt er.

Seine Gesamtbilanz ist stark. Acht Tore hat der gebürtige Belgier mit kongolesischen Wurzeln in seiner ersten Bundesliga-Saison erzielt, dazu kommen vier Torvorlagen. Sieben seiner acht Treffer hatte er aber bereits vor der Winterpause erzielt, seit Januar ist nur noch ein Treffer dazugekommen. Beim 4:0 auf Schalke eröffnete er in der 35. Minute den Torreigen. Die Gegner haben sich auf den schnellen und trickreichen Stürmer eingestellt.

