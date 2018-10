Fortuna Düsseldorf: Dodi Lukebakio auf dem Boden der Tatsachen

Nürnberg Beim 2:1 gegen Hoffenheim war Dodi Lukebakio als Schütze des Siegtores noch Fortunas Held. Beim 0:3 in Nürnberg erlebt der 20-Jährige die Schattenseiten des Jobs.

Manchmal ist es ein kurzer Weg vom Helden zum Deppen. Kleiner Trost für Dodi Lukebakio: Der 20-jährige Angreifer war beileibe nicht der einzige Fortuna-Spieler, der am Samstag weit neben der gewohnten Spur fuhr. Festzuhalten bleibt indes, dass der Belgier mit zwei kapitalen Schnitzern maßgeblich zur bitteren 0:3-Niederlage bei Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg beitrug.

„Ich sag’ Dodi mal, dass er besser vom eigenen Strafraum wegbleiben soll“, kommentierte Torhüter Michael Rensing nach der Partie – allerdings mit einem nachsichtigen Augenzwinkern. Gemünzt war diese Bemerkung auf Lukebakios folgenschweren Aussetzer in der 28. Minute, als er sich vom Nürnberger Tim Leibold ausspielen ließ und diesen dann im Strafraum ebenso dumm wie auffällig zu Fall brachte. „Das war natürlich eine geschickte Bewegung vom Leibold“, sagte Fortunas Linksverteidiger Niko Gießelmann anerkennend. „Aber Dodi hätte ihn dann doch besser laufen lassen sollen, statt ihn zu foulen. Wie sagt man so schön: Offensivspieler am eigenen Strafraum...“