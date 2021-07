75. Geburtstag von Dieter Herzog : Vom Herzog zum Fortuna-König

Dieter Herzog. Foto: HORSTMÜLLER GmbH

Düsseldorf Dieter Herzog war einer von Fortunas Lichtgestalten. Mit ihm marschierten die Düsseldorfer an die nationale Fußballspitze. Am Donnerstag wird er 75 Jahre alt.

Am Pfingstwochenende 1970 dürfte Zufriedenheit im Hause Herzog geherrscht haben. Der damals 23-jährige Dieter Herzog hatte seinem Namenszug unter einen Zweijahresvertrag bei Fortuna gesetzt. Eine Win-Win-Situation wie aus dem Bilderbuch. Fortuna etablierte sich Dank Herzogs Hilfe in der Bundesliga und Dieter Herzog avancierte zum Nationalspieler. Heute feiert Fortunas ehemalige Außenstürmer seinen 75. Geburtstag.

Er ist ein Junge aus dem Pott. Mit allen Klischees und positiven Eigenschaften. Als Nachkriegskind war sein Start ins Leben nicht immer einfach und Enthaltsamkeit war an der Tagesordnung. Doch in seinem Vater hatte Herzog, ebenso wie seine beiden Brüder, einen fußballverrückten Wegbegleiter. In umfunktionierten Straßenschuhen spielte er die Jungs aus der Nachbarschaft schwindelig und am Tag seiner Kommunion wurde er auch endlich stolzer Besitzer eines Paar echter Fußballstiefel. Bühne frei, für einen der besten Außenstürmer, die jemals das Trikot mit dem F95 auf der Brust trugen.

Seinen ersten „Vertrag“ schloss Herzog mit seinem Vater. Dieser kutschierte Dieter nicht nur auf dem Gepäckträger seines Fahrrades zu den Spielen seines Jugendvereins, der SpVgg Sterkrade 06/07, sondern er entlohnte seinem Sohnemann auch mit 50 Pfennig für jeden erzielten Treffer – ein teurer Spaß, wie sich schnell herausstellte.

1965, als knapp 19-Jähriger startete seine Vertragsspieler-Karriere beim VfB Bottrop. Die nächste Station führte ihn zwei Jahre später zu Hamborn 07, wo er sich in den kommenden zwei Spielzeiten für jeden dritten Treffer der Duisburger verantwortlich zeigte. Gute Leistungen wecken seit jeher Begehrlichkeit. Keine Wunder also, dass nicht nur Fortuna an Herzog interessiert war. Auch die Bundesligisten Braunschweig, Stuttgart und der HSV bekundeten reges Interesse an der Verpflichtung des torgefährlichen Rechtsaußen. Fortunas Trumpf: Herzog wollte im Westen bleiben. Da Westkonkurrent Rot-Weiß Oberhausen einen zu großen Igel in der Tasche hatte, entschied sich Herzog für Fortuna – ein Glücksfall für beide Seiten und der Startschuss in eine rosige Zukunft.

Fortan marschierten Dieter Herzog und Fortuna im Gleichschritt an die nationale Fußballspitze. Zusammen mit Reiner Geye und Herzog verfügte Fortuna nun über eine Flügelzange, die zu den ganzen Großen im deutschen Fußball heranwuchs. Logische Konsequenz waren der Bundesliga-Aufstieg 1971, der Klassenerhalt 1972, zwei dritte Plätze in den kommenden zwei Bundesliga-Spielzeiten und damit verbunden, das Erreichen des internationalen Geschäfts.

Da wundert es auch nicht, dass auch Bundestrainer Helmut Schön bei Dieter Herzog anklopfte. Somit stellte Fortuna, Dank Dieter Herzog, auch beim zweiten WM-Titel Deutschlands einen Weltmeister. War Toni Turek 1954 noch Stammspieler, durfte Herzog 1974 immerhin zweimal sein Können im Laufe der Titelkämpfe unter Beweis stellen. In der Zwischenrunde gehörte er zur Startelf bei den Siegen über Jugoslawien und Schweden. Verletzungspech vor Länderspielen und eine bärenstarke Konkurrenz durch Größen wie Bernd Hölzenbein (Frankfurt), Erwin Kremers (Schalke) der Jupp Heynckes (Gladbach) auf seiner Stammposition kosteten Herzog wohl etliche weitere Länderspieleinsätze, sodass es letztlich lediglich zu fünf Einsätzen für die A-Nationalmannschaft reichte.

Die WM war Geschichte, Fortuna hatte einen neuen Weltmeister in ihren Reihen, und der graue Bundesliga-Alltag hatte Herzog wieder. Irgendwie wollte es aber, weder für Fortuna noch für Herzog, nicht mehr so glänzend laufen wie in den vergangenen vier Jahren. War der Saisonbeginn noch vielversprechend, so sank die Formkurve nach und nach in den roten Bereich. Am Ende der Hinrunde rangierte Fortuna nur auf Platz elf der Tabelle und hatte im Uefa-Cup gegen den FC Amsterdam die Segel streichen müssen.

Auch Dieter Herzog erlebte dabei erstmals die Kehrseite des Ruhmesblattes kennen. In der Nacht vor dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg renkte er sich im Schlaf einen Nackenwirbel aus und musste tagelang mit einer Halsmanschette nächtigen, vor den Spiel beim HSV zog er sich eine Leistenzerrung zu und fehlte erstmals nach 160 Spielen in Folge. Aber nicht nur Verletzungen warfen ihn zurück, auch die Kritik der Medien und selbst seines Trainers Heinz Lucas gingen nicht spurlos an dem sensiblen Familienmenschen Dieter Herzog vorbei.

In den kommenden zwei Spielzeiten änderte sich an der Situation wenig. Fortunas Glanz verfiel ins Mittelmaß und Herzogs Leistungen waren ebenso schwankend wie die seines Vereins. Der Titel „Weltmeister“ schien Herzog zu hemmen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, jeder seiner Aktion kritischer beäugt als die seiner Mannschaftskameraden. Das Gesamtpaket Herzog überzeugte (167 von möglichen 170 Bundesliga-Einsätzen), doch die Erwartungen an Herzog waren einfach in den Himmel gewachsen. Es kam, wie es kommen musste: Präsident Bruno Recht entschloss sich 1976, den Vertrag mit Dieter Herzog nicht mehr zu verlängern. Doch im Überschwang der Gefühle, Herzog schoss Fortuna mit drei Treffer gegen den 1.FC Kaiserslautern zum Klassenerhalt, machte Recht eine 180 Grad-Wende und sprach sich öffentlich dafür aus, Herzog doch ein neues Angebot zu unterbreiten.

Als Herzog mit dem „Angebot“ konfrontiert wurde, traute er seinen Augen nicht. Fortuna bot ihm ganze 50% seines letzten Salärs an – ein Schlag ins Gesicht für Herzog. Verletzt und sichtlich enttäuscht, drohte Herzog mit dem Abgang in den Amateurbereich. Schließlich wechselte er für eine kleine Ablösesumme (200.00 DM) unter das Bayer-Kreuz, zu den aufstrebenden Leverkusenern. Nach 390 Einsätzen für die Rot-Weißen, bei denen „Didi“ Herzog 141 Tore erzielte, endete sein Zeit bei Fortuna mit großen Frust. Das Tischtuch war endgültig zerschnitten.

So unrühmlich der Abgang Seitens Fortuna auch war, vielleicht war es Glück im Unglück für Herzog. Bei Bayer Leverkusen fand Herzog sein Glück zurück und war auch Jahrzehnte nach seiner Aktiven Zeit noch für den Werksklub tätig. Ironie des Schicksals: Sein letztes Pflichtspiel bestritt er 1983 ausgerechnet gegen Fortuna (0:4) – der Kreis war geschlossen.

(agö)