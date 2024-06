Drei Meistertitel mit 19 Jahren Dieses Ziel will Zugang Mbamba jetzt mit Fortuna erreichen

Düsseldorf · Am vergangenen Mittwoch verpflichtete Fortuna in Noah Mbamba einen Spieler auf Leihbasis, der bereits Erfahrungen in der Champions League sammeln konnte. Mit „f95.tv“ hat er nun über seine ersten Eindrücke in Düsseldorf gesprochen. Welche Eigenschaft er an Trainer Thioune schätzt.

22.06.2024 , 17:02 Uhr

