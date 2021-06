Zugang von Drittligist Saarbrücken : Dieses Ziel hat sich Shipnoski bei Fortuna gesetzt

Foto: Andreas Schlichter 13 Bilder Das ist Nicklas Shipnoski

Düsseldorf Nicklas Shipnoski hat bei Drittligist 1. FC Saarbrücken mächtig Dampf gemacht. Nun will er eine Klasse höher bei Fortuna den nächsten Schritt gehen. Seinen letzten Auftritt in der Arena hat er in nicht so guter Erinnerung. Was er sich vorgenommen hat.

An diesem Vormittag im Schatten der Düsseldorfer Arena ist es einfach nur usselig. Diesen Umstand interpretieren die Handlungsbeteiligten indes sehr unterschiedlich – sowohl auf, als auch abseits des Platzes. Dem einen fröstelt es, andere trotzen dem abermaligen Wetterumschwung mit entschlossener Gleichgültigkeit. Matthias Zimmermann (29) hat sich nach der Trainingseinheit sein Shirt ausgezogen und trottet hinüber zum Stadion.

Lesen Sie auch Erwartungen an den neuen Trainer : Diesen Auftrag soll Preußer bei Fortuna erfüllen

Zimmermann dürfte sogar einigermaßen froh gewesen sein, dass die Temperaturen wieder deutlich moderater sind. So war die intensive Einheit immerhin etwas erträglicher. „Ich bin jetzt aber auch ganz schön platt“, verkündete der Rechtsverteidiger und gab damit ein recht ehrlichen Einblick in das Gefühlsleben der wohl allermeisten Mitspieler.

Und dabei hat Christian Preußer (37) das Tempo noch vergleichsweise niedrig gehalten, doch die Intensität bei Übungen auf kleinem Raum ist einfach größer, als wenn es im späteren Verlauf der Vorbereitung wieder mehr auf die große Fläche geht. Preußer hat immer noch nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Um dennoch alle Übungen auch umsetzen zu können, hat er in Torwart Franz Langhoff (21) und Tim Oberdorf (24) zwei Kräfte aus der U23 hochgezogen. Für sie eine gute Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum bei den Profis zu zeigen.

Foto: Frederic Scheidemann/Gabriel Boia/Scheidemann 20 Bilder Preußer steht bei Fortuna im Regen

Nicklas Shipnoski will sich nicht nur zeigen, sondern im Optimalfall unter Preußer bei Fortuna auch den nächsten Schritt gehen. Der 23-jährige kommt als Topscorer des Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Nun will er in Düsseldorf angreifen. „Ich habe mir den Wechsel sehr genau überlegt“, sagt er. Und formuliert sein Ziel: „Ich hoffe, dass ich meine Spielanteile bekomme. Christian Preußer ist ein Trainer, der Talente besser machen will. Das kommt mir natürlich sehr entgegen.“

Shipnoski blickt etwas ehrfürchtig gelegentlich hinüber zur Arena. Das ist künftig sein Wohnzimmer. Er hat allerdings sogar schon dort gespielt. „Das war mit Saarbrücken letzte Saison gegen den KFC Uerdingen“, erzählt er. „Wir haben 0:1 verloren.“

Foto: imago images/Kyodo News/via www.imago-images.de 28 Bilder Diese Japaner haben bereits für Fortuna gespielt

Was zeichnet ihn aus? „Sicher meine Schnelligkeit, der Drang zum Tor. Ich bin Vorbereiter, kann aber auch selbst den Abschluss suchen. Ich gehe immer wieder tiefe Laufwege hinter die Kette“, hat er unlängst im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion erklärt. „Dann heißt es, mit einem Haken vorbei an dem Gegenspieler zu kommen, abzuspielen oder eben selbst aufs Tor zu schießen. Klingt so theoretisch natürlich alles total einfach, auf dem Platz kommen dann aber doch noch ein paar Erschwernisse hinzu.“

Und was würde er noch am ehesten verbessern wollen an sich? Shipnoski überlegt. „Vielleicht muss ich körperlich noch ein wenig zulegen“, sagt er. „Hängt aber auch davon ab, wie wir spielen. Auf der Außenposition sollte man jetzt auch nicht zu viel Gepäck mit sich rumschleppen.“ Auf welcher Seite? „Es gehen beide Seiten, auf rechts bin ich vermutlich noch einen Tick effektiver.“