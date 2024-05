Am Samstag auf Schalke Dieses Ziel hat Fortunas U23-Trainer Langeneke für den Rest der Saison

Einen Ersatz für die vakante Stelle in der Innenverteidigung haben die Verantwortlichen möglicherweise schon in den eigenen Reihen gefunden: In Tobias Grulke stößt ein Talent aus der U19 zu Langenekes Mannschaft. Der 18-Jährige wechselte im Sommer 2020 aus der Jugend des 1. FC Mönchengladbach in den Nachwuchs der Fortuna und ist seit der Saison 2022/23 Teil der U19. Seitdem kommt er in der A-Junioren-Bundesliga West für die Landeshauptstädter auf 20 Einsätze (zwei Tore).