Trabzonspor will gegen Fortuna spielen



Für die Fußballfans in der Landeshauptstadt steht wahrscheinlich bald ein sportlicher Leckerbissen an - und das auch noch für einen guten Zweck. Laut dem türkischen Internetportal "haberts.com" plant der amtierende türkische Meister Trabzonspor ein Benefizspiel, dessen Einnahmen den Familien der Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien zugutekommen sollen. Gastgeber Trabzonspor soll dabei Zweitligist Fortuna in der Stockumer Arena sein; laut dem Portal wird nur noch ein Termin gesucht.

Wie unsere Redaktion weiter erfuhr, ist offenbar Montag, 27. Februar, als Spieltermin geplant. Der türkische Verein ist in der betreffenden Woche in Basel zum Europa-League-Rückspiel beim dortigen FC, und der Düsseldorfer Bauinvestor Peker ist Sponsor vor Ort. Die Veranstalter hoffen laut dem Portal auf einen Erlös von bis zu 2,5 Millionen Euro. Angesichts der zahlreichen türkischstämmigen Fußballfans in der Region vermutlich keine unrealistische Annahme.