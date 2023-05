Nach Millionen-Deal Dieses Versprechen an die Fortuna-Fans macht der Vorstand

Düsseldorf · Es soll eine neue Zeitrechnung bei Fortuna einläuten – die Ticket-Revolution in Düsseldorf ist mindestens ein extrem spannendes Experiment. Aber zu welchem Preis? Und was genau ist der Nutzen der Geldgeber? Was Alexander Jobst den Mitgliedern zusichert.

03.05.2023, 07:02 Uhr

26 Bilder Das sind die Sponsoren hinter Fortunas Ticket-Revolution 26 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Sehr wahrscheinlich wird es schon die ersten geben, die alleine beim Wort „Ticket-Revolution“ die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Zu viel. Zu laut. Doch angesichts der Dimensionen, die dieses Projekt für Zweitligist Fortuna haben kann, wird es noch sehr viele Blickwinkel geben, unter denen es unter die Lupe genommen wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Sponsoren hinter Fortunas Ticket-Revolution