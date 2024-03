Der Torjäger und der Trainer Dieses besondere Verhältnis hat Fortuna-Juwel Tzolis zu Thioune

Doch Tzolis klopft auch laut an die Tür der griechischen Nationalmannschaft, möchte nur allzu gern bei der Endrunde der Europameisterschaft im Juni und Juli dabeisein. In seiner Wahlheimat Deutschland. Was auch zum Ausdruck bringen soll, dass er so langsam das nächste Level erreicht hat. Entsprechend glücklich dürfte man sich in Düsseldorf schätzen, wenn er mit Fortuna den Highscore knackt und dem Verein hilft, einen großen Schritt zu gehen: in die Bundesliga.