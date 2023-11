Langfristiges Engagement Dieses Düsseldorfer Traditionsunternehmen steigt bei Fortuna als Sponsor ein

Fortuna ist im deutschen Profifußball sportlich schon länger keine richtig große Nummer mehr. Die Träumereien von der Rückkehr in die Bundesliga sind in den vergangenen Jahren wiederholt geplatzt. Doch plötzlich spielen die Düsseldorfer in der Champions League. Eine revolutionäre Idee hat den Rheinländern weltweit zu Beachtung verholfen.