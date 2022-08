Zukunft des Angreifers : Dieses „Ultimatum“ gibt es für Iyoha bei Fortuna

Düsseldorf In den vergangenen Tagen ging das Gerücht um, Emmanuel Iyoha könnte noch in dieser Transferphase vor dem Absprung bei Zweitligist Fortuna stehen. Dem ist nach unseren Informationen nicht so. Allerdings ist ein Szenario komplett ausgeschlossen. Was man vom gebürtigen Düsseldorfer erwartet.