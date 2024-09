Immer fit, aber selten gebraucht So steht es aktuell um Fortuna-Reservist Jordy de Wijs

Fortuna ist in der Zweiten Liga obenauf, deshalb ist die Stimmung bei den Rot-Weißen in diesen Tagen auf dem absoluten Höhepunkt. Der jüngste 2:1-Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth und die Serie von aktuell saisonübergreifend 21 Ligaspielen ohne Niederlage tragen ebenso zu dieser sehr positiven Gefühlslage bei. Die Atmosphäre im Team ist aber auch deshalb so klasse, weil jene Spieler sich nicht beschweren, die nicht zum Zuge kommen.