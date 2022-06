Was sich der Cheftrainer vorgenommen hat : Dieses Saisonziel hält Thioune mit Fortuna für realistisch

Düsseldorf Als er das Traineramt bei Fortuna übernahm, lag der Verein am Boden. Daniel Thioune hat die Wende geschafft – sportlich, aber auch in Bezug auf die Stimmungslage rund um den Klub. Die Zuversicht ist wieder da, etwas zu erreichen. Was genau? Der 47-Jährige hat klare Vorstellungen.