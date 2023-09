Vor dem Samstag-Spiel in Gütersloh Dieses Problem vergrößert die Sorgen bei Fortunas U23

Die Gütersloher sind als Aufsteiger mit acht Punkten aus sechs Spielen gut in die Saison gestartet. „Nach 20 Jahren wieder Regionalliga, es ist immer noch eine Euphorie in Mannschaft und Umfeld. Sie haben bisher auch gute Ergebnisse erzielt und im Schnitt knapp 3000 Zuschauer“, warnt Michaty deshalb vor der anstehenden Aufgabe. Auf seine Mannschaft warte kein klassischer Liga-Neuling, der vorrangig defensiv denke: „Sie haben die bisherigen Spiele sehr mutig, sehr offensiv agiert. Sie machen von hinten spielerische Dinge, aber auch immer mit der Option, lange Bälle in die Tiefe zu spielen, sind also durchaus variabel in ihrem Spiel.“