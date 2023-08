Nach vier Pflichtspielen der Saison Dieses Missverhältnis wird bei Fortuna immer auffälliger

Nach dem 0:0 auf St. Pauli am zweiten Spieltag ist noch so gut wie jeder Fortuna-Anhänger zufrieden nach Hause gefahren. Vier Punkte aus zwei Spielen, noch dazu gegen zwei so namhafte Kontrahenten wie Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und eben St. Pauli – das konnte sich sehen lassen. Und da dann auch noch der 3:1-Pokalsieg beim FV Illertissen (wenn auch nach mäßiger Vorstellung) folgte, war auf gut rheinisch alles im Lack bei Fortuna.