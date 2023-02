Beim 3:2-Sieg gegen Magdeburg Dieses Jubiläum feierte Matthias Zimmermann im Fortuna-Trikot

Für die Erlösung sorgte letztlich Shinta Appelkamp mit seinem sehenswerten Siegtor in den Schlussminuten, das Zimmermann unter anderem auf die Willensstärke des gesamten Teams zurückführte. „Ein Riesenkompliment an die ganze Mannschaft: Wir sind drangeblieben und haben uns endlich mal belohnt“, sagte er. „Das ist uns in der Hinrunde gegen solche Mannschaften abgegangen. Es wäre so ärgerlich gewesen, wenn am Ende nur ein Punkt dabei rausspringt. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben bewiesen, dass wir auch guten Fußball spielen und ein Team dominieren können.“