Nach Fanshop-Panne beim DFB : Dieses Geschenk hat Fortunas Appelkamp einem jungen Fan gemacht

Düsseldorf Am vergangenen Samstag feierte Shinta Appelkamp ein besonderes Debüt: Er führte Fortuna als Kapitän aufs Feld. Vorher erfüllte er einem jungen Fußball-Fan aber noch einen Wunsch. Vorausgegangen war eine Panne beim DFB. Was passiert ist.

Es sollte eine große Überraschung zum Weihnachtsfest werden. Fortuna-Fan David Ellgering hatte seinem Neffen ein Fußballtrikot bestellt. Und natürlich war es nicht irgendein Trikot. Im Fanshop des Deutschen Fußballbundes (DFB) orderte er ein Auswärtsjersey der deutschen Fußballnationalmannschaft. Als kleinen Gag wählte er eine individuelle Beflockung. Und so sollte der Name von U21-Nationalspieler Shinta Appelkamp auf dem Rücken prangen.

Soweit, so gut. Doch als Ellgering einen Tag vor Heiligabend das Paket öffnete und das Trikot begutachtete, war die Enttäuschung groß. Denn der Name auf dem Trikot war falsch geschrieben. Anstatt mit „Appelkamp“ wurde das Trikot mit „Applekamp“ beflockt. „Wollte gerade das Geschenk für meinen Neffen verpacken. Jetzt müssen beim DFB Köpfe rollen! Wie kann man Shinta Appelkamp noch nicht kennen?!“, fragte der Düsseldorfer Fan auf Twitter.

Doch das Problem sollte rasch gelöst werden. Mit unserer Hilfe wurde die Information schnell an Fortunas Mittelfeldspieler herangetragen. Und der reagierte prompt. „Oje, wir finden eine Lösung. Im neuen Jahr dann. Frohe Weihnachten“, schrieb der 21-Jährige als Antwort. Und er sollte Taten sprechen lassen.

Denn knapp drei Monate später kam ein neues Trikot bei Ellgering an. Dieses Mal mit dem richtigen Namen auf dem Rücken. „Hallo Shinta, ich habe das Trikot bekommen und Dir eine DM mit einem Foto meines sehr stolzen Neffen gesendet. Danke nochmals“, schrieb Ellgering daraufhin. Ende gut, alles gut.

Appelkamp feierte übrigens am vergangenen Samstag ein Debüt: Er führte Fortuna in einem Pflichtspiel zum ersten Mal als Kapitän aufs Spielfeld. Durch die Ausfälle von Adam Bodzek, Marcel Sobottka und Andre Hoffmann verblieb er als einziges Mitglied des Mannschaftsrates in der Startelf, die gegen den SC Paderborn überraschend einen Zähler ins Rheinland entführte.