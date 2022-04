„Passt ungemein zu meinem Lebensweg“ : Dieses Filmdrama hat für Thioune eine ganz besondere Bedeutung

Düsseldorf Daniel Thioune hat sich bisher als Glücksgriff für Fortuna herausgestellt. Der 47-jährige Trainer hat mit den Düsseldorfern noch kein Spiel verloren. Was er selbst zu den ersten Monaten im neuen Verein sagt. Und wieso ein Tattoo auf seinem Unterarm eine ganz besondere Bedeutung für ihn hat.

Selten hat sich ein Trainer so schnell in die Herzen der Fortuna-Fans gearbeitet wie Daniel Thioune. Der 47-Jährige besticht durch seine lockere, ehrliche Art. Und zudem ist er immer wieder für den einen oder anderen Spruch gut. Er trägt sein Herz auf der Zunge. Das kommt im Rheinland sehr gut an.

Doch auch Thioune musste sich seinen Werdegang im Profifußball hart erarbeiten. „Ich musste mich oft anpassen und verändern. Ich bin oft gestolpert, aufgestanden und weitergerannt. Aber ich habe mir niemals meine Träume nehmen lassen“, erklärt der Trainer im Fortuna-Podcast „Rot & Schweiss“.

Daher habe auch das Tattoo, das seinen linken Unterarm ziert, eine ganz besondere Bedeutung. „Don't ever let some­body tell you, you can't do some­thing“ (Lass dir nie von jemandem sagen, dass du etwas nicht tun kannst), steht dort. Ein Zitat aus dem Film „Das Streben nach Glück“ mit Will Smith in der Hauptrolle. „Diese Geschichte passt ungemein zu meinem Lebensweg“, befindet Thioune. „Wenn man einen Traum hat, sollte man ihn beschützen.“

Diese Einstellung will er natürlich auch seinen Spielern vermitteln. Seine klare Maxime: Das Team ist wichtiger als jeder Einzelne. „Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht“, sagt Thioune. Das Spiel gegen den SC Paderborn (1:1) war für ihn das beste Beispiel dafür, wie man eine Identität im Verein kreieren kann.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 52 Bilder Das ist die Startbilanz der Thioune-Vorgänger bei Fortuna

Damals roch Fortunas Notelf, durch mehr als ein Dutzend Corona-Ausfällen geplagt, lange Zeit an der großen Sensation. „Man muss kein guter Fußballer sein, um eine Identität zu entwickeln. Es geht um Haltung und da war es egal, mit welchen Spielern wir nach Paderborn fahren, solange er hinter dem Ganzen steht“, erklärt der Trainer. „Vielleicht war es der Aufbruch zu etwas Neuem. Vielleicht aber auch der Aufbruch zu alten Zeiten, die bei Fortuna auch ganz groß geschrieben wurden.“

Am kommenden Freitag kann er mit den Düsseldorfern den ersten nachhaltigen Erfolg einfahren. Mit einem Sieg wird der Klub auch im kommenden Jahr in der Zweiten Liga spielen. Dass sich diese Gelegenheit bereits am 31. Spieltag bietet, ist mit Blick auf die katastrophale Hinrunde, durchaus beachtlich.„Fortuna kam für mich zum richtigen Zeitpunkt. Und momentan scheint es so, dass es für Fortuna auch nicht das Schlechteste war, dass ich um die Ecke kam“, sagt Thioune. „Die Spieler brauchten mal wieder jemanden, der ihnen in den Hintern tritt. Ich bin kein Fußball-Erfinder, aber ich weiß: Die Fans wollen ehrlichen Fußball sehen.“