Erfolgreiche Zimmerkollegen Dieses Duo kommt bei Fortuna immer besser in Schwung

Auch Engelhardt, der gegen den KSC wie schon in Elversberg ein ganz starkes Spiel machte, ließ das allgemeine Lob nicht an sich heran. „Beim 0:1 waren wir nicht ganz wach, und auch ich war nicht gut in der Abstimmung mit Florian Kastenmeier. Ich muss da reingehen in den Ball, aber vielleicht konnte ich das mit meinem Tor ja wieder gutmachen.“