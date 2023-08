So würde unser Reporter aufstellen Dieses Duo könnte Fortuna neue Impulse bringen

Meinung | Düsseldorf/Elversberg · Trainer Daniel Thioune muss für die Zweitliga-Aufgabe am Samstag bei der SV Elversberg seine Startformation ändern, da Mittelfeld-Stratege Marcel Sobottka ausfällt. Doch es bieten sich noch weitere Variationen an. So würde unser Fortuna-Reporter aufstellen.

26.08.2023, 07:02 Uhr

Es ist keine Aufgabe wie jede andere, die da für Fortuna am Samstag ansteht. Wenn die Schützlinge von Trainer Daniel Thioune um 13 Uhr auf den Rasen des Waldstadions Kaiserlinde laufen, wird dies erst zur dritten Partie sein, die die Düsseldorfer jemals gegen die Spielvereinigung Elversberg bestritten haben. Und die anderen beiden sind zudem fast ein Vierteljahrhundert her – somit machen die allermeisten Spieler, Fans und Offiziellen der Fortuna einen neuen Groundhopping-Punkt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Isländer und Skandinavier waren schon bei Fortuna