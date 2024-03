Am Freitag gegen den HSV Dieses Duell der Trainer-Typen erwartet die Fortuna-Fans

Düsseldorf/Hamburg · Fortuna gegen den Hamburger SV – viel mehr geht nicht in der Zweiten Liga. Selbst wenn aktuell einige Mannschaften noch besser in der Tabelle dastehen. Doch es treffen am Freitag nicht nur zwei starke Teams aufeinander, sondern auch zwei starke Trainer. Die mehr verbindet, als viele wussten.

08.03.2024 , 07:02 Uhr

