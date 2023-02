Böse Überraschung bei Zweitligist Dieses Defizit tut Fortuna derzeit besonders weh

Die Euphorie war nur von kurzer Dauer. Nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg hatten die Rechenschieber in Düsseldorf wieder Konjunktur, das Wort „Aufstieg“ stand bei so manchem plötzlich nicht mehr auf dem Index. Doch Fortunas Vorstellung beim 1:4 in Paderborn hat dem Ganzen den Stecker gezogen, bevor sich der Strom so richtig verteilen konnte. Das Ergebnis allein war schon eine Ernüchterung, die Leistung der Gäste eine noch viel stärkere.