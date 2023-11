Vorstandschef Jobst räumt Fehler ein Dieses beliebte Angebot ruft Fortuna bald zurück ins Leben

Aus heiterem Himmel schlug die Nachricht im Februar ein, und sie sorgte für große Aufruhr – vor allem im Umfeld von Fortuna. Der Klub hatte ganz unvermittelt entschieden, seine bis dato sehr beliebte Fußballschule zu schließen, was unter vielen Eltern und Großeltern mit fußballbegeisterten Kindern auf großes Unverständnis getroffen war. Seinerzeit hatten sich mehrere Betroffene enttäuscht an die Klubspitze um Vorstandschef Alexander Jobst gewandt, doch an dem Beschluss gab es nichts zu rütteln. Bis jetzt.