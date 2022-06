Fortunas Sturm-Leihgabe : Dieser Zweitliga-Konkurrent soll an Bozenik interessiert sein

Düsseldorf Bei Fortuna konnte sich Robert Bozenik nicht durchsetzen. Der slowakische Nationalspieler kehrt zu Feyenoord Rotterdam zurück. Doch auch dort scheint er keine Zukunft mehr zu haben. Nun soll ein anderer deutscher Zweitligist Interesse an dem Angreifer zeigen. Um welchen Konkurrenten es sich handelt.

Für Robert Bozenik lief es bei Fortuna in der vergangenen Saison mal so gar nicht rund. Ende August wurde er von Sportvorstand Uwe Klein auf den letzten Drücker von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen, um in der Offensive noch einmal neue Akzente zu setzen. Und in der Tat konnte er das auch in seinen ersten Auftritten für den Düsseldorfer Zweitligisten zeigen. So traf er in seinen ersten fünf Einsätzen immerhin zweimal.