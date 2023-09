Schlechte Nachricht vom Trainingsplatz Dieser wichtige Spieler fehlt Fortuna auf unbestimmte Zeit

„Bei Cello sind muskuläre Problem an anderer Stelle aufgetreten, als er sich vor dem Paderborn-Spiel verletzt hatte“, erklärt Thioune. Eine Prognose über die Ausfalldauer des 29-Jährigen will der Coach jedoch nicht abgeben. „Das ist immer schwierig, wenn ich da jetzt was sage, fällt mir das später vielleicht auf die Füße. Ich gehe nicht davon aus, dass er mir in den beiden nächsten Spielen zur Verfügung steht – erst einmal. Letztes Jahr gab es das Wunder mit Dawid Kownacki, der montags ausfiel und freitagsabends wieder gespielt hat, andersrum haben wir auch schon mal gesagt, dass einer ein paar Tage ausfällt – und der brach dann länger weg.“