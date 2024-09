Welt-Konzern engagiert sich Diesen neuen Top-Sponsor hat Fortuna an Land gezogen

Die Fußball-Mannschaft der Frauen ist in dieser Saison von der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen und dort bisher noch ungeschlagen, mit zwölf Punkten nach vier Partien rangiert das Team auf dem zweiten Platz hinter dem DSC 99. Das Ligasystem im Frauenfußball basiert auf acht Stufen, Fortuna ist demnach aktuell auf Stufe sechs und bräuchte demnach noch vier Aufstiege, um wie die Herren in die Zweite Liga vorzustoßen.