Erfolgreicher Trainer und Spieler Dieser Ur-Fortune übernimmt wichtigen Job im Verein

So wuchs er schnell in ein anderes Aufgabengebiet hinein, arbeitete einige Monate in der neu geschaffenen Abteilung Mädchenfußball. Mit dem Erfolg, dass er dort nun auch seine nähere Zukunft bestreitet: Soeben hat Nedeljkovic seinen Vertrag als Trainer verlängert – eben in der Abteilung Mädchenfußball. „Ich werde weiterhin das zentrale und dezentrale Fördertraining für die Mädchen machen. Allerdings gegenüber den vergangenen Monaten in ausgeweiteter Form: Bisher habe ich außerhalb unserer Anlage am Flinger Broich meist drei Vereine, die unsere Partner beim Bündnis für den Mädchenfußball sind, beim Training unterstützt, den FC Tannenhof, Agon 08 und die Sportfreunde Gerresheim. Jetzt werden es einige mehr sein.“