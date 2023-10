„Schweren Herzens habe ich abgesagt“ Dieser Trainer bestätigt einstiges Interesse von Fortuna

Im Februar vergangenen Jahres zog Fortuna die Reißleine und feuerte Christian Preußer, denn der Klub war in akuter Not: Nach 21 Spielen standen die Düsseldorfer auf Platz 16 der Zweiten Liga, nachdem sie zwei Spielzeiten vorher erst aus der Bundesliga abgestiegen waren. Ein neuer Coach musste her, und wie nun bekanntgeworden ist, richteten sich die Blicke der Vereinsführung auch in die Schweiz. Denn dort waren die Verantwortlichen auf Uli Forte aufmerksam geworden, der im Sommer desselben Jahres bei Arminia Bielefeld anheuerte und krachend scheiterte.