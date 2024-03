Am Freitag beim Schlusslicht Diesem Test muss sich Fortuna in Osnabrück unterziehen

In England gibt es einen Spruch, um die Widerstandsfähigkeit vermeintlich favorisierter Fußball-Mannschaften abzuklopfen: „But can they do it on a rainy wednesday night in Stoke?“ Zu deutsch: Aber bringen sie es auch an einem verregneten Mittwochabend in Stoke? Nun müssen deutsche Teams gewöhnlich nicht in der englischen Midland-Provinz antreten, aber Borussia Mönchengladbach hatte ihr verregnetes Stoke am Dienstag in Saarbrücken – und droht nun womöglich Fortuna Düsseldorf ihres in Osnabrück?