Unterschrift Montag oder Dienstag Dieser Fortuna-Profi steht unmittelbar vor der Vertragsverlängerung

An so gut wie jeder gefährlichen Offensivszene Fortunas ist er beteiligt, war zum Beispiel beim 0:0 auf St. Pauli eindeutig der Spieler, der die Abwehr der Braun-Weißen am meisten in Verlegenheit brachte. Im Pokalspiel beim FV Illertissen nun gab er beim 3:1-Sieg die Vorlagen zu den ersten beiden Treffern und stellte damit die Weichen auf Sieg.