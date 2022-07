In Düsseldorf aussortiert : Dieser Ex-Fortune überzeugt direkt für neuen Verein

Düsseldorf Anfang des Monats sorgte der Wechsel von Lex-Tyger Lobinger für einige Fankritik an den Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf. Bei seinem neuen Verein kann er gleich im ersten Spiel überzeugen.

Lex-Tyger Lobinger hat seinen Durchbruch bei der Fortuna nie so richtig geschafft. In der vergangenen Saison kam der 23-jährige Angreifer auf zehn Kurzeinsätze in der Zweiten Liga für die Rheinländer. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.Auch deswegen wechselte er vor kurzem zum 1. FC Kaiserslautern. Ein Aufsteiger und Traditionsverein, der sich nach der Rückkehr in die Zweite Liga behaupten will und in Lobinger einen Stürmer für die Zukunft sieht. Im ersten Spiel zahlte er das Vertrauen gleich zurück. Beim Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen gelang ihm beim 4:1-Sieg gleich ein Doppelpack.