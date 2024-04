So würde unser Reporter aufstellen Für diesen Spieler wird es endlich Zeit in der Fortuna-Startelf

Steigen wir doch heute einfach einmal sehr frei nach Johann Wolfgang von Goethe ein: Der Mittelstürmer sind genug gewechselt, lasst uns endlich wieder Vincent Vermeij sehen! Okay, dieser Satz hätte es in dieser Form sicherlich nie wie das Original mit Worten und Taten über Jahrhunderte in den deutschen Zitateschatz geschafft, drückt aber dennoch meine feste Überzeugung für das Fortuna-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig aus.