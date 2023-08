Wegen Hoffmanns Ausfall Dieser Spieler feiert seine Premiere als Fortuna-Kapitän

Der 21-Jährige erhält also in der Abwehrzentrale den Vorzug vor dem sieben Jahre älteren Tim Oberdorf. Doch der Trainer windet Letzterem dennoch einen Kranz: „Tim ist unser Schweizer Taschenmesser. Er ist unser Backup gleich für mehrere Positionen.“ Sprich in der Innenverteidigung, auf der Sechs und beiden defensiven Außenbahnen.