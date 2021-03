Der 18fümmenneunzich-Blog : Dieser Spieler feiert sein Comeback im Lauftraining

Die Hiobsbotschaft von Thomas Pledl, der wegen seiner schweren Knieverletzung monatelang ausfällt, ist bei Fortuna allen in die Glieder gefahren. Umso wichtiger, dass es auch noch positive Nachrichten gibt: Shinta Appelkamp hat früher als erwartet wieder mit dem Lauftraining begonnen. Zwar wird es noch eine Weile dauern, bis der 20-jährige Mittelfeldspieler wieder mit den Kollegen am Ball arbeiten darf, zumindest aber gibt es bei seinen wiederkehrenden Oberschenkelproblemen ein bisschen Licht am Horizont. Wir haben einige Bilder vom Montagstraining im Angebot: