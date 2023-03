Für das Spiel in Rostock Dieser Fortuna-Spieler bekommt eine neue Rolle

Auf einer Position muss Daniel Thioune mindestens umstellen, wenn es am Sonntag ab 13.30 Uhr im Ostseestadion von Rostock gegen den FC Hansa geht. Marcel Sobottka ist nicht mit in den Zug nach Hamburg gestiegen und somit auch nicht in den Bus, der den Düsseldorfer Tross anschließend am Samstagnachmittag von Hansestadt zu Hansestadt beförderte. Der 28-jährige Mittelfeldstratege ist wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.