Auf einer Wackelposition Dieser Rückkehrer kann Fortunas Problemlöser werden

Zwei Heimspiele in Folge, sechs Punkte, 6:2 Tore. Es sieht schon rein zahlenmäßig ganz ordentlich aus, was Zweitligist Fortuna da innerhalb einer Woche gegen den Karlsruher SC und Holstein Kiel zuwege brachte. Spielerisch konnte Trainer Daniel Thioune ebenfalls einiges aus diesem Heim-Doppelpack mitnehmen, Positives ebenso wie kritische Anmerkungen in einigen Spielphasen.